La definizione e la soluzione di: Un grosso bue a pelo lungo delle aree artiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MUSCHIATO

Curiosità : Un grosso bue a pelo lungo delle aree artiche

(Linnaeus, 1758)), nota anche come caribù in America del Nord, è un cervide delle regioni artiche e subartiche, con popolazioni sia stanziali sia migratrici; ... Significato muschiato

muschiato agg. der. di muschio1. – Che contiene muschio, che ha odore di muschio: olio . È frequente nella denominazione di animali che secernono muschio o sostanze di odore simile, sia mammiferi (come il canguro m., la pachiura m., la talpa m., la iena m., il Definizione Treccani

Altre definizioni con grosso; pelo; lungo; delle; aree; artiche; Un grosso pelo animale; Il mio grosso __ matrimonio greco, film del 2002; Simile all ape ma più grosso ; Si prende quando ci si sbaglia di grosso ; Il pelo in botanica; Un piccolo mustelide dal pelo fulvo; Razza di cane irlandese con il pelo rosso; Un grosso pelo animale; Del Nibelungo in una tetralogia di Richard Wagner; Nome del famoso lungo mare di Cannes fra; Un tipo di pane italiano lungo e stretto; Il cavalluccio lungo tra i 10 e i 20 centimetri; Unità di misura delle distanze astronomiche; Città laziale delle cosiddette Ville Tuscolane; Monte delle Alpi Carniche alto circa 2780 metri; I capi delle truppe di cosacchi nel 1500 rus; In Vietnam, la sua baia è ricca di isole calcaree ; Stazioni e aree di sosta per elicotteri; aree di terreno contigue a fabbricati rurali | Venerdì 26 novembre 2021; Come certe aree marine di particolare interesse; Cerca nelle Definizioni