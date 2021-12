La definizione e la soluzione di: Granelli di cereali usati per minestre in brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEMOLINO

Curiosità : Granelli di cereali usati per minestre in brodo

glassa e zucchero in granelli. La stagione autunnale porta la busecchina (letteralmente trippetta) dolce di castagne secche, ammollate per una notte bollite ... Significato semolino

semolino s. m. dim. di semola, nel sign. 2 a. – Prodotto della macinazione dei cereali, tipo della semola ma formato di granelli più piccoli: s. bianco e più spesso assol. semolino, di grano, usato per minestre, budini e altre preparazioni (s. in brodo o minestra di CATEGORIA: ALIMENTAZIONE pappa¹ s. f. lat. pappa, voce del linguaggio infantile. - 1. gastron. a. minestra di pane o semolino cotto in acqua o brodo minestrina. ? zuppa. ? crema di riso, pastina, semolino. b. pietanza liquida in genere minestra, zuppa. ? brodetto, consommé, minestrone. ? Espressioni: pappa col pomodoro pan bollito, pancotto. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

