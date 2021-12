La definizione e la soluzione di: Gli ex voto si donano per quella ricevuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRAZIA

Curiosità : Gli ex voto si donano per quella ricevuta

Curiosità : Gli ex voto si donano per quella ricevuta

gràzia s. f. dal lat. gratia , der. in g. di Dio): Se orazïone in prima non m’aita Che surga sù di cuor che in grazia viva (Dante); nel linguaggio fam., esser fuori della g. di Dio, essere fuori di sé, in stato di grazia 'gratsja s. f. dal lat. gratia, der. di gratus 'gradito; riconoscente'. - 1. di aspetto, volto e sim., qualità di tutto ciò che impressiona gradevolmente i di qualità che rendono degni di lode merito, valore, virtù. colpa, torto. ? Perifr. prep.: lett., in grazia di a causa di, in virtù di, per via di. ? essere fuori della Definizione Treccani

