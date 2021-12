La definizione e la soluzione di: Gli sportelli di... piccoli armadi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANTINE

Curiosità : Gli sportelli di... piccoli armadi

umanista, come libri e strumenti musicali: non di rado tali soggetti erano raffigurati su sportelli di veri armadi a muro che spesso contenevano oggetti del ... Significato antine

anta1 s. f. lat. anta, documentato soltanto al plur., antae -arum. aditi aperti fra alte a. (D’Annunzio); ogni settimana è segnata da una tacca sullo spigolo dell’a. del camino (Deledda). ? Dim. antina (nel sign. 1): le antine di un armadietto, le antinevralgico antine'vrald?iko comp. di anti-¹ e nevralgia pl. m. -ci. - ¦ agg. farm. di farmaco che combatte i dolori, spec. quelli nevralgici ? ANTIDOLORIFICO agg.. ¦ s. m. farm. farmaco antinevralgico ? ANTIDOLORIFICO s. m.. CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

