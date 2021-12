La definizione e la soluzione di: Già calcolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PREVISTO

Curiosità : Gia calcolato

yojana, che in unità moderne equivalgono a 39968 km, vicino al valore già calcolato da Eratostene nel III secolo a.C. Aryabhata afferma inoltre che la rotazione ... Significato previsto

diritto di emissione loc. s.le m. Meccanismo di compensazione previsto , sia per la riduzione delle emissioni di CO2. … Nel secondo caso, la Banca ha previsto un plafond di complessivi 500 milioni di euro per l'erogazione di finanziamenti destinati previsto agg. part. pass. di prevedere. - 1. che si può prevedere: un evento p. annunciato, atteso, immaginato, ipotizzato, messo in conto, supposto. imprevisto, inatteso, lett. inopinato. 2. giur. ritenuto possibile: agire nei casi p. dalla legge ammesso, concesso, contemplato.

