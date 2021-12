La definizione e la soluzione di: George Lakoff intimava di non pensarci... invano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELEFANTE

Curiosità : George Lakoff intimava di non pensarci... invano

Significato elefante

elefante s. m. dal lat. elephas -antis, gr. ????a? formato di carta di cm 70 × 100, usato soprattutto per avvisi murali. 3. Piede d’elefante: in alpinismo, particolare tipo di sacco da bivacco d’alta quota, imbottito di piumino, in elefante ant. e pop. liofante e lionfante s. m. dal lat. elephas -antis, gr. eléphas -antos f. -éssa. - 1. zool. nome di due . ? Espressioni: fig., fare di una mosca o di un moscerino un elefante drammatizzare, esagerare, ingigantire. minimizzare, ridimensionare. ? Locuz. prep.: fig., a zampa d Definizione Treccani

Altre definizioni con george; lakoff; intimava; pensarci; invano; Tale è Carmen nell opera di george s Bizet; Noto film del 2011 con george Clooney; Il george fra gli attori di Monuments Men; george Bernard scrittore; Anagramma di intimava che rima con spina; Quello di Pirandello deve... pensarci ; Non va nominato invano ; Si invaghì invano di Saffo; S'invaghi invano di Saffo; Cerca nelle Definizioni