La definizione e la soluzione di: Genere di coleotteri cui appartiene lo stercorario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GEOTRUPE

Curiosità : Genere di coleotteri cui appartiene lo stercorario

Aphodius nigrivittis è una specie di scarabeo stercorario presente nelle deiezioni degli yak. Tra gli altri coleotteri si trovano Bembidion pamirium, B ... Significato geotrupe

geotrupe s. m. lat. scient. Geotrupes, comp. di geo- e del tema del gr. t??p?? «perforare». – Genere di insetti coleotteri scarabeidi, di media grandezza, tozzi, con robuste zampe fossorie, livrea di colori metallici scuri, caratterizzati da volo pesante e rumoroso; si nutrono degli escrementi di Definizione Treccani

