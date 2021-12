La definizione e la soluzione di: In generale, non è altro che una scarpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CALZATURA

Curiosità : In generale, non e altro che una scarpa

La misura della scarpa è una indicazione numerica delle sue dimensioni. Per la misura delle scarpe ci sono diversi sistemi di misurazione. I diversi sistemi ... Significato calzatura

calzatura s. f. der. di calzare2. – Tutto ciò che serve a rivestire il piede e la gamba; usato per lo più al plur., per indicare qualsiasi tipo di scarpe in quanto oggetto di commercio: negozio di calzature. CATEGORIA: MODA calzatura kaltsa'tura s. f. der. di calzare². - abbigl. qualsiasi rivestimento del piede lett. calzare, scarpa. ? babbuccia, ballerina, ciabatta, region. ciocia, decolletés, mocassino, pantofola, sandalo, scarpone, stivale, zoccolo. Definizione Treccani

