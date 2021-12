La definizione e la soluzione di: In generale, un farmaco che libera dalle feci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PURGANTE

Curiosità : In generale, un farmaco che libera dalle feci

del Dodecaneso ed ex possedimento italiano, vedi Farmaco (isola). Un farmaco, in farmacologia, è un prodotto, realizzato con molecole, imprescindibilmente ... Significato purgante

purgante s. m. part. pres. di purgare. – Sostanza capace di provocare o di stimolare lo svuotamento dell’intestino, usata di parassiti o per ottenere una generica azione derivativa: prescrivere, prendere un purgante. Con riferimento all’intensità dell’azione: p. lassativi (più comunem. detti lassativi CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA purgante part. pres. di purgare. - ¦ s. m. farm. medicinale per stimolare lo svuotamento dell'intestino, per risolvere la stipsi o come depurativo e ? PURGA 2. ¦ agg. che purga, depura e sim.: un'erba dalle proprietà p. lassativo, purgativo, fam. rinfrescante. astringente. CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

