La definizione e la soluzione di: Furia, fervore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VEEMENZA

Curiosità : Furia, fervore

decise di rivolgersi al modello dantesco della Commedia, ravvivatosi nel fervore del clima romantico. Inizialmente nel quadro doveva essere raffigurato ... Significato veemenza

veemènza s. f. dal lat. vehementia, der. di vehemens: v. veemente. – Violenza, impeto travolgente: la v. dell’uragano; la v. dell’urto nemico; assalire con v.; la v. dell’ira, del desiderio; inveire con v.; litigava con la sorella con v., a voce altissima, e poi si riappacificavano (Elena veemenza ve:'m?ntsa s. f. dal lat. vehementia. - 1. con riferimento a un fenomeno fisico, l'essere impetuoso, violento e sim.: la v. dell'uragano furia, impeto, violenza. energia, forza, intensità. 2. fig. con riferimento a un atto, un comportamento e sim., l'essere furioso, irruento e Definizione Treccani

Altre definizioni con furia; fervore; Si sfilaccia a furia di accogliere il bottone; Infuria in alta montagna; Si infuria no facilmente; Cantò la... furia d'Orlando; fervore nel lavoro; fervore , concitazione; Rapito dal fervore creativo; In stato di intenso fervore ; Cerca nelle Definizioni