La definizione e la soluzione di: Fuggono all estero... quelli non gratificati.

Soluzione 8 lettere : CERVELLI

Curiosità : Fuggono all estero... quelli non gratificati

Significato cervelli

Neologismi (2008) drenaggio di cervelli loc. s.le m. Capacità di attrazione . 20, Cronache). Composto dal s. m. drenaggio, dalla prep. di e dal s. m. cervello, ricalcando l’espressione ingl. brain drain. Già attestato nella Repubblica del 10 aprile 1987, p esportare v. tr. dal lat. exportare, der. di portare 'portare', col pref. ex- io espòrto, ecc.. - 1. comm. portare una merce fuori del territorio dello stato in estens. portare fuori dal luogo originario, detto di beni, idee e sim.: e. cervelli riferito a idee diffondere, riferito a idee divulgare, riferito a capitali trasferire Definizione Treccani

