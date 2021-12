La definizione e la soluzione di: Fuggire via, evadere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCAPPARE

Curiosità : Fuggire via, evadere

gennaio 1977, presero in ostaggio una guardia carceraria e tentarono di evadere dal carcere di Latina, senza successo. La sentenza di Gianni Guido viene ... Significato scappare

scappare v. intr. der. di cappa1, col pref. s- (nel sign. 4); cfr. incappare e torno. 2. a. Sfuggire: non ti lasciar s. questa buona occasione; l’autobus mi è scappato sotto il naso, e ho fatto tardi; con riferimento a ciò che sfugge inavvertitamente, per scappare v. intr. der. di cappa¹, col pref. s- nel sign. 4 aus. essere. - 1. a. darsi alla fuga per evitare un pericolo, una punizione, un danno . 3. a. venire fuori da ciò che contiene o ricopre, con la prep. da: gli scappa la camicia dai pantaloni sbucare, uscire. b. fig., fam. prorompere in parole, azioni o gesti Definizione Treccani

Altre definizioni con fuggire; evadere; Un modo di sfuggire alle responsabilità; Può sfuggire al presentatore; fuggire davanti al pericolo; Sono sempre pronti a fuggire ; evadere con il pensiero; Cerca nelle Definizioni