Soluzione 3 lettere : POR

Curiosità : Frase fatta: Senza __ tempo in mezzo!

è una tra le opere cardine nella storia scientifica e, senza dubbio, una delle più eminenti in biologia, scritta dal naturalista inglese Charles Darwin ... Significato por

Neologismi (2008) Por s. m. inv. Acronimo di Programma operativo regionale. ? Italo indica tre: «L’adeguamento della legislazione al futuro assetto istituzionale, la rimodulazione del Por (Piano operativo regionale: 4 mila miliardi di risorse in vecchie lire), il porre 'por:e ant. ponere 'ponere lat. ponere io póngo, tu póni, egli póne, noi poniamo ant. pogniamo, voi ponéte, essi póngono; pass. rem. pósi, ponésti, ø, finire ø, porre fine, terminare ø, ultimare ø. ? Locuz. prep.: fig., senza por tempo in mezzo immediatamente, seduta stante, senza indugio, subito, fam. su due piedi Definizione Treccani

Altre definizioni con frase; fatta; senza; tempo; mezzo; Una sua frase famosa è Donne, è arrivato l __; frase breve e concettosa; Una frase in un disegno; Mettere in evidenza una frase ; Coltura fatta in laboratorio; Soddisfatta ... a tavola; La list fatta di tanti indirizzi; fatta appositamente per il sottoscritto; Persona che lavora senza sosta secchione; Ottenere qualcosa senza pagarlo; Cacciati senza tanti complimenti; Disincantato, senza più sogni; Lo è il tempo in musica; Gli estremi del tempo ; Donna che un tempo faceva il bucato per mestiere; Un lavoro a tempo parziale ing; mezzo pubblico per il trasporto di persone; Secondo il detto, è mezzo se il male è comune; mezzo pesante utile al trasporto merci su strada; Relativi a un epoca di mezzo ; Cerca nelle Definizioni