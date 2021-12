La definizione e la soluzione di: Fraintendere, prendere un abbaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRAVISARE

Curiosità : Fraintendere, prendere un abbaglio

Significato travisare

travi?are v. tr. der. di viso2, col pref. tra-. o aspetto in modo da rendersi irriconoscibile o trarre altri in inganno (v. travisamento). 2. fig. Far apparire diverso dal vero; narrare, esporre, interpretare in modo contrario travisare travi'zare pop. stravisare der. di viso, col pref. tra-. - ¦ v. tr. presentare o interpretare la realtà in modo diverso da quello giusto: t. i fatti; , svisare, tradire. stravolgere. afferrare, capire, comprendere, indovinare, intendere, rispettare. ¦ travisarsi v. rifl. giur. indossare abiti diversi da quelli usuali, in Definizione Treccani

Altre definizioni con fraintendere; prendere; abbaglio; Come dire fraintendere ; prendere ... da internet; Sorprendere , spiazzare: lasciare di __; Riprendere il pieno dominio di sé; Allegare o comprendere ; Lo provoca un abbaglio ; Cerca nelle Definizioni