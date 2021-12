La definizione e la soluzione di: Si forma sul ferro esposto all umidità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RUGGINE

Curiosità : Si forma sul ferro esposto all umidita

corrosione nel ferro segue il seguente processo. Nella zona anodica, il ferro passa in soluzione cedendo all'acqua o al velo di umidità, lo ione Fe++ e ... Significato ruggine

rùggine s. f. lat. aerugo -ginis, propriam. «verderame», der. di aes , che producono sugli ospiti delle pustole che emettono spore a guisa di polvere di colore rugginoso e svolgono una parte del loro ciclo su piante molto diverse dalle prime. Fra le ruggine 'rud?:ine lat. aerugo -ginis, propr. 'verderame', der. di aes aeris 'rame'. - ¦ s. f. 1. sostanza incoerente di colore bruno rossastro che si forma sulle rancore, ant. rancura, risentimento. odio. amicizia, benevolenza, cordialità. ¦ agg. invar. di colore tra il rosso scuro e il marrone rugginoso. ? rossastro, rossiccio. Definizione Treccani

