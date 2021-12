La definizione e la soluzione di: La forma della pizza o della tavola di Artù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROTONDA

Appare il Cavaliere Nero e la banda corre in una stanza segreta con una replica di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Improvvisamente, figure ... Significato rotonda

rotónda s. f. uso sostantivato dell’agg. rotondo. – 1. Termine usato nel , caratterizzate dalla forma più o meno esattamente circolare della pianta: si chiamano comunem. la Rotonda il Pantheon, a Roma , e una celebre villa di A. Palladio presso Vicenza CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – MODA rotonda ro'tonda s. f. femm. sost. dell'agg. rotondo. - 1. trasp. isola spartitraffico circolare, posta alla convergenza di più strade ? ROTATORIA. 2. tipogr. curvatura del taglio anteriore e del dorso di un volume rilegato rotondo. Definizione Treccani

