La definizione e la soluzione di: Le foglie della vite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PAMPINI

Curiosità : Le foglie della vite

La foglia di vite viene utilizzata come ingrediente culinario in varie cucine. Le foglie possono essere utilizzate appena colte e venire conservate in ... Significato pampini

pàmpino (tosc. pàmpano) s. m. lat. pampinus. – La foglia della vite; fogliato della stessa pianta: vite ricca di pampini; Bacco è comunemente raffigurato con la fronte coronata di pampini. Locuzioni: andare in pampini, di vite che si veste di molte Definizione Treccani

Altre definizioni con foglie; della; vite; Piante con tronco, rami e foglie ; foglie tto giallo che si attacca e si stacca ing; Bella pianta ornamenta le con foglie rosse e verdi; Un infuso di foglie ; Le dee della mitologia greca sorelle dei Potamoi; Lo stadio della Rugby Roma Olimpic; Abitante della città più popolosa della Libia; Il natante tipico della Romagna, detto moscone; Pseudonimo della cantante Maria Chiara Fraschetta; Deutoplasma detto anche vite llo; Se è umanitaria, è una spedizione per salvare vite ; Lo strumento a vite del sommelier; Un insieme di filari di vite ; Cerca nelle Definizioni