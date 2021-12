La definizione e la soluzione di: Fissazione derivata da motivi di orgoglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PUNTIGLIO

Curiosità : Fissazione derivata da motivi di orgoglio

rendendo impossibile il distacco dall'oggetto di fissazione. Si produrrebbe a causa dell'eliminazione (rimozione) di alcuni elementi che consentirebbero la normale ... Significato puntiglio

puntìglio s. m. dallo spagn. puntillo, propr. dim. di punto (de serio e tenace nel perseguire uno scopo o in genere nel fare qualcosa: studiare, lavorare con puntiglio. Ormai raro con il sign. di punto d’onore: se dicevamo loro che erano puntiglio pun'ti?o s. m. dallo sp. puntillo, propriam. dim. di punto de honor. - 1. caparbia ostinazione nel sostenere un'idea o nel tenere un certo comportamento solo per partito preso o per falso orgoglio: l'ha fatto solo per uno stupido p. capriccio, impuntatura, presa di posizione, Definizione Treccani

