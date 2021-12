La definizione e la soluzione di: Fiore violetto molto profumato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LAVANDA

Curiosità : Fiore violetto molto profumato

ricca con corolle grandi tubolari colorate di bianco candido, crema o violetto dal profumo intenso e persistente, altezza da 1 a 3 m. Tra le specie più ... Significato lavanda

lavanda1 s. f. lat. lavanda, femm. (o neutro pl.) di lavandus gerundivo di lavare «lavare». – 1. a. non com. L’operazione del lavare, soprattutto parti del corpo, o di lavarsi: avresti bisogno di una buona l. (oggi più com. in questo senso lavata); l. dei piedi, rito liturgico che si compie la lavanda¹ s. f. lat. lavanda, femm. o neutro pl. di lavandus gerundivo di lavare 'lavare'. - 1. lett., med. il lavare o il lavarsi il corpo o parti di esso ? LAVAGGIO 1. 2. eccles. momento della messa, all'offertorio, in cui il sacerdote si lava le mani ? LAVABO 1. Definizione Treccani

