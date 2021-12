La definizione e la soluzione di: Il filosofo presunto autore del Tao te ching. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LAOTSE

Curiosità : Il filosofo presunto autore del Tao te ching

Il Daodejing (???T, ???S, Pinyin: Dàodéjing, Wade-Giles: Tao Te Ching «Libro della Via e della Virtù») è un testo cinese di prosa talvolta rimata, la ... Significato laotse

Definizione Treccani

