La definizione e la soluzione di: Film del 2013 con Judi Dench e Steve Coogan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PHILOMENA

Curiosità : Film del 2013 con Judi Dench e Steve Coogan

Stephen John Coogan, detto Steve (Middleton, 14 ottobre 1965), è un attore, comico, produttore televisivo e doppiatore britannico. Nel 2014 ha avuto due ... Significato philomena

piàngere (ant. o poet. piàgnere) v. intr. e tr. lat. plangere «percuotere, poet., di suoni lamentosi, che ricordano il pianto: E garrir Progne e pianger Philomena (Petrarca, del canto dell’usignolo); colui Sofocle Che la patria onorò trattando l Definizione Treccani

Altre definizioni con film; 2013; judi; dench; steve; coogan; In un film di Peter Weir era a Hanging Rock; Erano brava gente in un film di Giuseppe de Santis; film ambientato su un aereo che trasporta detenuti; Era all italiana in un film di Pietro Germi; Guida la Cina dal 2013 ; L'Andrea motociclista entrato in Ducati nel 2013 ; Noto singolo di Levante del 2013 ; L'eroe protagonista del film Man of steel del 2013 ; Lo sport della canadese Jennifer judi th Jones; Film di steve n Spielberg del 2005 ing; L alieno di una nota pellicola di steve n Spielberg; Lo steve ns della canzone; steve ns: Wild World;