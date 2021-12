La definizione e la soluzione di: Ci si ferma in autostrada per ristorarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AUTOGRILL

Curiosità : Ci si ferma in autostrada per ristorarsi

città, Shane si ferma in un punto di ristoro situato lungo un tratto di autostrada poco frequentato. In quel luogo, un poliziotto ferma un'auto con a ... Significato autogrill

autogrìll s. m. nome depositato, comp. di auto-2 e di grill, forma accorciata della locuz. ingl. grill room (v.). – Posto di ristoro, o anche ristorante, su un’autostrada, di solito annesso a una stazione di servizio. grill-room 'grilr?m, it. gril'rum s. ingl. comp. di to grill 'grigliare' e room 'stanza', usato in ital. al masch. - 1. ristorante, generalm. situato lungo le autostrade, per pasti rapidi autogrill, grill. 2. ristorante in cui si servono pietanze fritte e alla griglia friggitoria, rosticceria, tavola calda. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con ferma; autostrada; ristorarsi; ferma nelle convinzioni; Lo dice chi conferma ; ferma al semaforo; ferma glio per pratiche; Un settore d’autostrada ; E’ unita a La Spezia da un’autostrada ; Il tributo al casello autostrada le; Barriera in autostrada ; Cerca nelle Definizioni