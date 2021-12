La definizione e la soluzione di: Fazzoletto messo a sigillare la bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BAVAGLIO

Curiosità : Fazzoletto messo a sigillare la bocca

il francobollo ha utilizzato una colla a base di destrina, mentre per sigillare la lettera non ha utilizzato la saliva, bensì una comune colla UHU. All'interno ... Significato bavaglio

bavàglio s. m. der. di bava. – 1. Fazzoletto o cencio che, soprattutto da malfattori, viene stretto alla bocca di persone cui si vuole impedire di parlare o gridare; fig., mettere il b. (a qualcuno, alla stampa), impedire di parlare, di manifestare la propria opinione. 2. ant. Bavaglino. 3. Nella bavaglio ba'va?o s. m. der. di bava. - 1. fazzoletto o panno che viene stretto alla bocca di una persona per impedirle di parlare o gridare. 2. fig. ciò che è di impedimento alla libera espressione del pensiero e delle opinioni: mettere il b. alla stampa mordacchia, museruola. Definizione Treccani

