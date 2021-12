La definizione e la soluzione di: Fascia nel sistema solare con Orco, Sedna e Quaoar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KUIPER

Curiosità : Fascia nel sistema solare con Orco, Sedna e Quaoar

sferica della fascia principale. Al contrario, numerosi oggetti del sistema solare esterno quali Eris, Sedna, Orco, Quaoar, Issione e Varuna, sono più ... Significato kuiper

Definizione Treccani

Altre definizioni con fascia; sistema; solare; orco; sedna; quaoar; Circondato tutt intorno da una fascia ; Il calciatore con la fascia al braccio; fascia per il ventre; Si cinge della fascia tricolore; Pianeti del sistema Solare come Giove e Urano; Parte del sistema nervoso oppure divertente; sistema in cui si produce energia nucleare; Un efficiente sistema di diffusione di una notizia; Quello celiaco è detto anche solare ; Pianeti del Sistema solare come Giove e Urano; Isolare la polpa dalla carcassa; È solare in inverno; Sovrasta Rio de Janeiro dalla vetta del Corco vado; Sporco per incuria negli occhi; È detto volgarmente porco spino; Tonalità chiara talvolta chiamata bianco sporco ; Cerca nelle Definizioni