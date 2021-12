La definizione e la soluzione di: Ne fanno parte Chiavari e Rapallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIGULLIO

Curiosità : Ne fanno parte Chiavari e Rapallo

Se stai cercando altri significati, vedi Chiavari (disambigua). Chiàvari (Ciävai in ligure, /'t??a?vai?/) è un comune italiano di 27 314 abitanti della ... Significato tigullio

scenàrio s. m. dal lat. tardo scaenarium «spazio per le scene», der. di scaena: v. sc. grandioso delle Dolomiti; dalla terrazza si ammira lo sc. splendido del golfo del Tigullio . Anche, sfondo, ambiente nel quale si realizza un fatto, un avvenimento: l’omicidio Definizione Treccani

