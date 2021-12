La definizione e la soluzione di: Famoso re di Creta legato al Minotauro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MINOSSE

Curiosità : Famoso re di Creta legato al Minotauro

leggenda racconta che Minosse, re di Creta, abbia fatto costruire un labirinto per chiuderci dentro il Minotauro nato dall'unione di sua moglie con un toro. ... Significato minosse

Minòsse (gr. ?????, lat. Minos). – Nome del mitico re di Creta, sacerdote e legislatore, dei dannati e assegnare loro la pena. Si usa talora, per antonomasia, come nome comune e con iniziale minuscola, per indicare un giudice aspro e severo: i moderni minossi. Definizione Treccani

