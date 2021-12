La definizione e la soluzione di: Faceva muovere i treni del secolo XIX. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VAPORE

Curiosità : Faceva muovere i treni del secolo XIX

nel XIX secolo. In un territorio così vasto e selvaggio come quello statunitense, il treno rappresentava un metodo veloce e affidabile per muovere grandi ... Significato vapore

vapóre s. m. lat. vapor -oris «esalazione». – 1. a. nome e ’l tuo valore Da ogne creatura, com’è degno Di render grazie al tuo dolce vapore, cioè alla Sapienza, oppure all’Amore (e quindi allo Spirito Santo ) che spira da Dio, o dal vapore va'pore s. m. lat. vapor -oris 'esalazione'. - 1. a. chim., fis. stato aeriforme di una sostanza, cui si perviene sia dallo stato liquido per evaporazione la cucina è piena di v. vapore acqueo. ? Espressioni: locomotiva a vapore locomotiva che sfrutta l'energia termica del vapore acqueo vaporiera. ? Locuz. prep.: fig., scherz Definizione Treccani

Altre definizioni con faceva; muovere; treni; secolo; Dopo la vendemmia, un tempo si faceva con i piedi; Nelle corti europee faceva ridere i re; Quello di corte faceva ridere il re; Donna che un tempo faceva il bucato per mestiere; muovere le mani parlando; Promuovere ... cause; muovere le sopracciglia per lo stupore; Rimuovere con un badile; Lavorava nei treni a vapore; Cercano di rispettarlo i treni ; Sigla da autotreni ; L’hanno molti treni ni di montagna; Il secolo in cui nacque il Regno d Italia; Le piume dell airone di moda nel XX secolo ; L impero romano d oriente dal IV secolo ; Gli anziani che hanno raggiunto il secolo ; Cerca nelle Definizioni