La definizione e la soluzione di: La fabbrica ILVA si trova in questa città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARANTO

Curiosità : La fabbrica ILVA si trova in questa citta

significati, vedi Ilva (disambigua). Acciaierie d'Italia S.p.A. è un'azienda italiana, costituita da Am InvestCo Italy e Invitalia, che si occupa prevalentemente ... Significato taranto

tarantino (o tarentino) agg. e s. m. (f. -a) dal lat. Tarentinus, colonia greca dorica: guerra t., combattuta (281-272 a. C.) fra Taranto e Roma con l’intervento, a favore di Taranto, di Pirro re d’Epiro, e conclusasi con la sottomissione della tarantola ta'rantola s. f. etimo incerto; prob. dal nome della città di Taranto. - 1. zool. ragno dei licosidi dalle zampe lunghe e robuste, corpo villoso di colore nero, dal morso velenoso ma non mortale ? non com. taranta. 2. zool. piccolo rettile squamato, con dita fornite di strutture adesive e lingua estroflettibile geco, Definizione Treccani

