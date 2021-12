La definizione e la soluzione di: Excusatio non petita, accusatio __ lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANIFESTA

Curiosità : Excusatio non petita, accusatio __ lat

fatto ll'uovo (gallina che starnazza ha fatto l'uovo: lat. excusatio non petita, accusatio manifesta) cachisso 'nzuvarato! (espressione comico-ingiuriosa ... Significato manifesta

excusatio non petita, accusatio manifesta ‹eksku?àzzio CLASS='testo_corsivo'>akku?àzzio ›. – Notissimo proverbio, di origine medievale, equivalente all’ital. «scusa non richiesta, accusa manifesta». espressione espre's:jone s. f. dal lat. expressio -onis, der. di exprimere 'esprimere'. - 1. l'atto e il modo di esprimere, di comunicare qualcosa ad altri: e. di letteraria, volgare costrutto, dizione, locuzione, modo di dire. 4. a. modo con cui si manifesta esteriormente, soprattutto nel volto e nei gesti, il sentimento o l'animo d'una Definizione Treccani

