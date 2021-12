La definizione e la soluzione di: Estorcere denaro con minacce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RICATTARE

Curiosità : Estorcere denaro con minacce

viene generalmente svolta attraverso minacce e intimidazioni varie all'incolumità personale al fine di estorcere denaro o altre utilità, punendo materialmente ... Significato ricattare

ricattare v. tr. lat. *recaptare, comp. di re- e captare neanche le spese; con queste annate così triste che da un pezzo non si ricatta più nemmeno il grano per seminare (G. Salvadori); nel rifl., vendicarsi, rendere il contraccambio ricattare v. tr. lat. ?recaptare, der. di captare 'prendere, afferrare', col pref. re-. - estorcere a qualcuno del denaro, dei vantaggi e sim., con la minaccia di fare qualcosa che possa arrecargli grave danno fam. prendere per la gola. ? intimidire, minacciare, taglieggiare. Definizione Treccani

