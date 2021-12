La definizione e la soluzione di: Erode regnò su di essa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIUDEA

Curiosità : Erode regno su di essa

il regno non fu affidato al giovane figlio, ma amministrato direttamente dal governatore della provincia di Giudea. Erode Agrippa II (50-100; Re di Batanea ... Significato giudea

erodiano2 agg. e s. m. dal lat. Herodianus, gr. ????d?a???. – Relativo a Erode il Grande, re di Giudea (che tra l’altro ordinò la strage degli innocenti), o a suo figlio Erode Antipa (che fece decapitare Giovanni Battista, e che riconobbe poi l’innocenza di giudeo d?u'd?o pop. giudio d?u'dio dal lat. Iudaeus, gr. Ioudâios, propr. 'appartenente alla tribù di Giuda, il figlio di Giacobbe'. - ¦ agg. della Giudea: la comunità g. ebraico, giudaico, israelitico. ? semitico. ¦ s. m. f. -a abitante o nativo della Giudea ebreo, israelita. ? semita. Definizione Treccani

