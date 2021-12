La definizione e la soluzione di: Lo era il sovrano Giugurta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NUMIDA

Curiosità : Lo era il sovrano Giugurta

Giugurta (160 a.C. circa – Roma, 104 a.C.) è stato un condottiero e sovrano berbero, re di Numidia. I Numidi erano una popolazione berbera del Nordafrica ... Significato numida

nùmida1 s. m. e f. dal lat. Numida (pl. m. -i). – Appartenente all’antica estensione e confini non ben definiti, la quale prese da loro il nome di Numidia . Anche con funzione di agg., dei Numidi o della Numidia: I Mauri immani e i n. cavalli (Carducci). 'numida dal lat. Numida pl. m. -i. - ¦ s. m. e f. appartenente all'antica popolazione dei Numidi, che abitavano la Numidia, regione dell'Africa nord-occidentale numidico ¦ agg. dei Numidi o della Numidia numidico. Definizione Treccani

