La definizione e la soluzione di: Lo era Richard Gere... oltre che gentiluomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : UFFICIALE

Curiosità : Lo era Richard Gere... oltre che gentiluomo

prezzo della verità, La scoperta, Old Man & the Gun Richard Gere in American Gigolò, Ufficiale e gentiluomo, King David, Power - Potere, Trappola d'amore, ... Significato ufficiale

ufficiale1 (ant. uffiziale, ufiziale, estens., proprio di atti e comportamenti, situazioni e condizioni, riconosciuti o autorizzati come ufficiali, esclusivi: le lingue u. del congresso sono l’inglese, il russo e il ufficiale¹ agg. dal lat. tardo officialis 'che riguarda l'ufficio, il servizio', der. di officium. - 1. a. di decisione, documento e sim., emanato dall'autorità competente, con caratteri di piena garanzia di validità e di autenticità: invito u. del governo formale, istituzionale. informale, Definizione Treccani

