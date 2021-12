La definizione e la soluzione di: Lo era il Conan interpretato da Schwarzenegger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BARBARO

Curiosità : Lo era il Conan interpretato da Schwarzenegger

Guns N' Roses e gli AC/DC. Ha interpretato il ruolo principale in due saghe: Conan e Terminator. È stato più volte diretto da James Cameron, John McTiernan ... Significato barbaro

bàrbaro agg. e s. m. (f. -a) dal lat. barbarus, gr. ß??ßa???. fosse greco o romano, e nel senso in cui il Rinascimento opponeva il concetto di barbaro a quello della romanità e della classicità (ma anche talora in accezione più ristretta, di barbaro 'barbaro dal lat. barbarus, gr. bárbaros 'straniero', propr. 'balbettante' in quanto incapace di farsi capire. - ¦ s. m. f. -a 1. ant., lett. che viene comporta con crudeltà belva, bruto. ¦ agg. 1. dei barbari storicamente intesi o proprio dei barbari: costumi b. ? BARBARICO 1. 2. estens. che appartiene a una civiltà Definizione Treccani

