Soluzione 6 lettere : SOMARO

Curiosità : Un equino dalle lunghe orecchie

andava facendosi sempre più sentita la necessità di poter disporre di un ceppo equino pesante da utilizzare nei lavori in campo agricolo e nel settore militare ... Significato somaro

somaro (tosc. ant. somàio) s. m. (f. -a) lat. tardo saumarius, riferimento a ragazzi che non traggono alcun profitto dagli studî: è un vero s. (o una vera somara), non impara nulla; anche con uso di agg.: è la più s. della classe; che ragazzi somaro lat. tardo saumarius, da sagmarius 'da soma, da carico'. - ¦ s. m. 1. mammifero perissodattilo, della famiglia equidi, con orecchie lunghe e mantello grigiastro: nulla fam. asino, region. ciuccio, tosc. ciuco, ignorante. ¦ agg. che non trae alcun profitto dagli studi: è il ragazzo più s. della classe ? SOMARO s. m. 2. Definizione Treccani

