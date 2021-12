La definizione e la soluzione di: L Emil autore de Il Taccuino di Talamanca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIORAN

Curiosità : L Emil autore de Il Taccuino di Talamanca

trad. di Tea Turolla, Adelphi, Milano, 2001) Cahier de Talamanca, postumo, 2000 (Taccuino di Salamanca. Ibiza 31 luglio - 25 agosto 1966, trad. di Cristina ... Significato cioran

Definizione Treccani

