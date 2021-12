La definizione e la soluzione di: Emette suoni e musica senza esser toccato ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : THEREMIN

Curiosità : Emette suoni e musica senza esser toccato ing

Significato theremin

theremin ‹thèrëmin› s. ingl. adattam. del nome dell’inventore, lo scienziato russo L. S. Termen (pl. theremins ‹thèrëmin?›), usato in ital. al masch. – Strumento musicale elettronico la cui caratteristica principale è quella di poter essere suonato senza essere toccato; è Definizione Treccani

