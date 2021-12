La definizione e la soluzione di: Un elemento chimico che può divenire luminescente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOSFORO

Curiosità : Un elemento chimico che puo divenire luminescente

intende: come ciò che permane come sostrato nel divenire dei mutamenti; come principio di individuazione: la materia cioè come ciò che interviene attivamente ... Significato fosforo

fòsforo s. m. dal gr. ??s????? «portatore di luce», comp. di ?? di globuli rossi, e come tonico del sistema nervoso ; a dosi eccessive è altamente tossico (v. fosforismo). 2. Nell’uso com., in senso fig.: ha del f. nel cervello, di persona che fosforo 'f?sforo s. m. dal gr. phosphóros 'portatore di luce', comp. di pho^s 'luce' e -phóros '-foro'. - 1. chim. elemento chimico, di simbolo P, mai libero in natura ma abbondante nei fosfati minerali. 2. fig., fam. l'essere intelligente: ha del f. nel cervello; non ha f. ingegno, Definizione Treccani

Altre definizioni con elemento; chimico; divenire; luminescente; elemento nella bombola per respirare sott acqua; elemento che forma l acqua assieme all ossigeno; Ciascun elemento di una somma; elemento idraulico a forma di U; Composto chimico usato nelle fibre ottiche; L ex polo chimico sardo; Ha come simbolo chimico No; L arsenico del chimico ; Infezione da miceti che può divenire meningite; Sostanza con la tendenza a divenire vapore; Regione asiatica... molto luminescente ; Microscopico animaletto marino luminescente ; Scintillante e luminescente , specie per Dante; Cerca nelle Definizioni