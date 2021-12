La definizione e la soluzione di: Edifici con palcoscenico dove recitano gli attori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEATRI

Curiosità : Edifici con palcoscenico dove recitano gli attori

stai cercando altri significati, vedi Palcoscenico (disambigua). Il palcoscenico (o palco) è la parte dell'edificio teatrale che ospita l'azione scenica ... Significato teatri

scèna s. f. dal lat. scaena, gr. s???? «tenda, fondale in sc. (o andremo in sc. con) «Gli spettri» di Ibsen. Al plur., le sc., i teatri: una compagnia di varietà, reduce dalle sc. di Parigi ; la commedia in cartellone è una novità per galleria gal:e'ria s. f. dal fr. galerie, forse alteraz. del lat. mediev. galilaea 'portico di una chiesa'. - 1. archit. scavo che assicura la continuità di una cui vengono mostrate e vendute opere d'arte ? esposizione, mostra. 4. teatr. a. nei teatri, soprattutto antichi, complesso dei posti situati nelle parti più alte della sala Definizione Treccani

