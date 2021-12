La definizione e la soluzione di: Un eccedenza di pigmentazione che rende più scuri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MELANISMO

melanismo s. m. der. di melano-. – In zoologia, aumento della pigmentazione, dovuto a fattori genetici, che rende bruno ; in partic., m. industriale, l’aumento della frequenza numerica di una forma melanica in un ambiente modificato dall’inquinamento industriale (annerimento causato dalla fuliggine Definizione Treccani

