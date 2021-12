La definizione e la soluzione di: È ebbro, per Arthur Rimbaud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BATTELLO

Curiosità : e ebbro, per Arthur Rimbaud

Disambiguazione – "Rimbaud" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Rimbaud (disambigua). Jean Nicolas Arthur Rimbaud /a?'ty? ??~'bo/ (Charleville ... Significato battello

battèllo s. m. dal fr. ant. batel, der. del norreno e ingl. ant. bat. – 1. di barca-porta. ? Dim. battellétto, battellino (in partic., si dà il nome di battellino a un piccolo battello a due soli remi e capace di due persone, e sulle navi da guerra al più battello ba't:?llo s. m. dal fr. ant. batel, der. del norreno e ingl. ant. bat. - marin. piccola imbarcazione ? BARCA¹ 1 ? Espressioni: battello pneumatico canotto, gommone. Definizione Treccani

