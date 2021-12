La definizione e la soluzione di: Lo è... chi si consegna con le mani alzate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARRESO

Curiosità : Lo e... chi si consegna con le mani alzate

difesa si cerca di contrastare un blocco cambiando le marcature: chi marca il giocatore che porta il blocco prende il giocatore che lo sfrutta e viceversa ... Significato arreso

Definizione Treccani

Altre definizioni con consegna; mani; alzate; consegna re un riconoscimento o una medaglia; La effettuano molte pizzerie: consegna a __; consegna te coordinate storiche; L opposto della consegna ; La pietra che scandiva le distanze per i romani ; Era domani fino a ieri; I romani lo scrivevano XXVIII; Proteggono le mani degli sciatori; Rimbalzate ... senza rime; Cerca nelle Definizioni