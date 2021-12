La definizione e la soluzione di: Durevole o rigida coma un metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FERREA

Curiosità : Durevole o rigida coma un metallo

Significato ferrea

fèrreo agg. dal lat. ferreus. – 1. Di ferro: corona di ferro); voce f., letter., potente, tonante. b. Tenace: volontà, ostinazione f.; memoria ferrea. c. Duro, inflessibile: legge, disciplina f.; dirigere, governare, punire con mano volontà s. f. dal lat. voluntas -atis. - 1. facoltà e capacità di volere, di realizzare un comportamento in vista di un dato scopo: avere molta v.; essere fornito di una v. ferrea ant. velle, ? giur., filos. volizione, spec. in ambito teologico arbitrio il libero a.. ? costanza, decisione, determinazione, fermezza, risolutezza, Definizione Treccani

