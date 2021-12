La definizione e la soluzione di: Dove si tengono gli abiti e... gli scheletri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARMADIO

Curiosità : Dove si tengono gli abiti e... gli scheletri

armàdio s. m. dal lat. armarium «ripostiglio per le armi», der. di arma «armi»; la - , a una serie di cavi secondarî da esso uscenti. 5. A. farmaceutico, piccolo armadio contenente materiale sanitario per interventi d’urgenza (in officine, scuole e simili). Per CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN armadio ar'madjo ant. armario s. m. dal lat. armarium 'ripostiglio per le armi', der. di arma 'armi'; la -d- per dissimilazione, con prob. influenza di madia. - 1. arred. mobile a ripiani, chiuso anteriormente da sportelli, destinato a contenere oggetti di vario genere guardaroba, a Definizione Treccani

Altre definizioni con dove; tengono; abiti; scheletri; Edifici con palcoscenico dove recitano gli attori; Le profondità del mare dove stanno strane creature; Struttura coperta dove si tiene l auto fra; È fresca sulla panchina dove non ci si può sedere; La Casa cui appartengono i duchi d Aosta; Si tengono in gabbia; Si tengono in salamoia; Filamenti che trattengono il tuorlo al centro dell uovo; Soprabiti pesanti; Lo sono gli abiti attillati; abiti femminili molto semplici e dritti; Umilissimi abiti indossati dai frati; Catasta di scheletri ; scheletri ... meccanici; scheletri che, rinsecchite; Ci sono quelli circolatori e quelli scheletri ci; Cerca nelle Definizioni