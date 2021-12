La definizione e la soluzione di: Dotata di una fragranza piacevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROFUMATA

Curiosità : Dotata di una fragranza piacevole

appositi reparti per rendere la morte più piacevole. Affermò che l'eutanasia dovrebbe essere praticata anche nel caso di bambini affetti da gravi malformazioni ... Significato profumata

, non com. – L’atto di spruzzare o aspergere con un profumo, con una sostanza profumata, spec. nelle frasi: dare, darsi una p. (anche, pop. e scherz. o iron., una sprofumata); con uso più generico: il signor Conte riceveva con molta gravità i saluti di Monsignore nonché le tre p. d’incenso pomo 'pomo s. m. lat. pomum 'frutto' pl. -i. - 1. a. il frutto del melo mela. b. estens., lett. qualsiasi prodotto frutticolo alberi e delle aste di bandiera formaggetta, galletta. ? pomo cotogno varietà di mela profumata e asprigna mela cotogna. ? pomo d'Adamo la parte più voluminosa e sporgente Definizione Treccani

Altre definizioni con dotata; fragranza; piacevole; Sport con palla dotata di tre fori per le dita; dotata di spirito battagliero; dotata di vasta conoscenza; dotata della capacità di predire il futuro; La fragranza del caffè e di molte erbe; fragranza , profumo; La fragranza delle spezie; Spiacevole litigio; Lo è la bevanda non dolce ma neanche spiacevole ; piacevole svago; piacevole venticello; Cerca nelle Definizioni