La definizione e la soluzione di: Dopo la vendemmia, un tempo si faceva con i piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PIGIATURA

Curiosità : Dopo la vendemmia, un tempo si faceva con i piedi

pigiatura s. f. der. di pigiare. – L’atto, l’operazione di pigiare. In partic., in enologia, p. dell’uva, l’operazione con la quale si provoca la rottura degli acini per farne uscire il succo e favorire il contatto con i microrganismi che presiedono alla fermentazione; attualmente viene eseguita a CATEGORIA: ALIMENTAZIONE pigiatura s. f. der. di pigiare. - agr. l'atto, l'operazione di pigiare non com. pressatura, dell'uva spremitura. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

