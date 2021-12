La definizione e la soluzione di: Lo è la donut americana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CIAMBELLA

Curiosità : Lo e la donut americana

Un doughnut o donut (entrambi: /'do?n?t/ o /'do?n?t/; vedi differenze di ortografia tra l'inglese britannico e l'inglese americano) è una frittella dolce ... Significato ciambella

ciambèlla s. f. etimo incerto. – 1. Pasta dolce, di farina, uova, zucchero e altri ingredienti, che si cuoce di cerchio, con un vuoto nel mezzo (v. anche buccellato); pane a c., in forma di ciambella; prov., non tutte le c. riescono col buco, non tutte le cose riescono bene o come si CATEGORIA: ALIMENTAZIONE ciambella t?am'b?l:a s. f. etimo incerto. - 1. gastron. pasta salata o, più spesso, dolce, in forma di anello berlingozzo, region. tarallo. 2. estens. anello di tela impermeabile e sim. pieno d'aria, per tenersi a galla salvagente. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

