La definizione e la soluzione di: Dolore toracico associato a ischemia del miocardio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANGINA

è una necrosi dei miociti provocata da ischemia prolungata, susseguente a inadeguata perfusione del miocardio per squilibrio fra richiesta e offerta di ... Significato angina

angina s. f. dal lat. angina, che è dal gr. ?????? « , e accompagnati per lo più da febbre. 2. Come locuz. lat. scient., angina pectoris («angina di petto»), sindrome morbosa, detta anche stenocardia, caratterizzata da crisi dolorose angina s. f. dal lat. angina, der. di angere 'stringere'. - med. affezione morbosa a carico del cuore ? Espressioni: angina pectoris stenocardia. Definizione Treccani

