La definizione e la soluzione di: Distribuire, nel linguaggio economico e giuridico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALLOCARE

Curiosità : Distribuire, nel linguaggio economico e giuridico

In economia, il capitalismo è un sistema economico in cui imprese e/o privati cittadini possiedono mezzi di produzione, ricorrendo spesso al lavoro subordinato ... Significato allocare

allocare v. tr. der. di loco2, locare (io allòco, nel linguaggio econ. e tecn. con il sign. di ripartire (in corrispondenza al sign. 2 di allocazione): a. beni fra più enti; a. più canali telefonici in un certo campo di frequenze. allocare v. tr. der. di loco, locare, col pref. a-¹, sul modello dell'ingl. to allocate io allòco, tu allòchi, ecc.. - econ., tecn. riferito a fondo, risorsa e sim., dare a parti diverse: a. beni fra più enti assegnare, attribuire, distribuire, ripartire. Definizione Treccani

