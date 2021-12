La definizione e la soluzione di: Il discorso morale del sacerdote o del genitore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PREDICA

Curiosità : Il discorso morale del sacerdote o del genitore

ricordato come guida morale dell'antifascismo ", tanto che fu anche proposto come Presidente della Repubblica italiana. Fu tra i fondatori del ricostituito Partito ... Significato predica

prèdica s. f. der. di predicare. – 1. a. suonare a p. o suonare la p., suonare la campana per invitare i fedeli ad ascoltare una predica; essere (come) un turco alla p. (frase prov.), non capire niente di ciò di cui altri . - 1. eccles. discorso che il sacerdote tiene in chiesa ai fedeli: ascoltare la p. omelia, orazione, non com. predicazione, sermone. 2. estens., fam. discorso di tono moralistico: non mi fare la p.! iron. fervorino, filippica, paternale, scherz. predicozzo, non com. quaresimale Definizione Treccani

Altre definizioni con discorso; morale; sacerdote; genitore; Colui a cui è rivolto il discorso ; discorso lungo e noioso; Sono parti invariabili del discorso ; Comprendere il succo del discorso modo di dire; Filosofia morale ; morale a metà; Eccessivamente permissivo in campo morale ; Rendono morale il male; Il sacerdote in ospedale; Sommo sacerdote ebreo; Antica sacerdote ssa; Romolo, sacerdote e politico del passato; Lo è l'affido non condiviso con l'altro genitore ; Un genitore ; Progenitore , ascendente; Fratello di un genitore ; Cerca nelle Definizioni